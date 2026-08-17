Por desgracia, hasta ahora no existe ninguna explicación o pronunciamiento oficial. Sería muy interesante saber por qué la Juventus de Turín está tratando a su centrocampista defensivo Arthur Melo de la manera en que lo ha hecho últimamente.

En 2020, la Vecchia Signora había transferido con orgullo 80,6 millones de euros al FC Barcelona para llevarse al brasileño. Solo cuatro jugadores costaron más a la Juve en la larga historia del club. Incluso en el Barça, Melo sigue siendo hasta hoy, después de Neymar, la salida más cara de la historia.

Un breve recordatorio: Melo llegó entonces a Turín, mientras Miralem Pjanic se marchaba al mismo tiempo al conjunto catalán. Para ambos clubes, fue una operación para maquillar sus informes de cierre anual con altos ingresos en el ejercicio. Más tarde incluso quedó en el punto de mira de la policía financiera, pero la justicia italiana no encontró finalmente pruebas de irregularidades.

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Arthur Melo no juega un partido con la Juventus de Turín desde hace más de cuatro años

A estas alturas, la situación es que Melo no disputa un partido con la Juventus desde hace más de cuatro años. Su última aparición fue la final de la Coppa Italia del 11 de mayo de 2022 (2-4 pr.), cuando entró como suplente en el minuto 84. Los italianos ya lo han cedido en cuatro ocasiones y han ampliado su contrato varias veces a lo largo de los años para reducir al máximo los costes de amortización en el balance y hacerlo así más atractivo en el mercado de fichajes.

Ahora, Melo, ya de 30 años, con contrato hasta 2027 y un salario neto anual de unos cinco millones de euros, vuelve a estar sobre la mesa. Y de nuevo ambas partes intentan encontrar una solución definitiva para separarse. Que lo consigan, a dos semanas del cierre del mercado, es extremadamente dudoso.

Recientemente, varios medios internacionales informaron de forma coincidente de que Melo ocupa el primer puesto en la lista de deseos del nuevo entrenador del Besiktas, Vincenzo Italiano. Ambos ya trabajaron juntos en la temporada 2023/24 en la Fiorentina.

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La Juventus de Turín ya cedió a Arthur Melo a cuatro clubes

La Fiorentina fue el segundo destino de Melo como cedido. Antes había jugado durante un año en el FC Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp, aunque, sobre todo por las lesiones, solo disputó 13 minutos en un único partido. Después de Florencia se marchó a Girona y, más recientemente, jugó en su club de formación, Gremio Porto Alegre. Allí se formó entre 2010 y 2018, antes de que el Barcelona lo fichara por 31 millones de euros.

El problema de la Juve: ninguno de los cuatro clubes optó por ejecutar la opción de compra por el centrocampista. Lo cierto es que con Gremio estaba todo preparado. Melo quería seguir allí a toda costa, como explicó a mediados de marzo al mayor portal deportivo de Brasil, Ge Globo: "Si la Juventus está dispuesta a negociar, por supuesto todo el mundo tiene claro que quiero quedarme. Ya lo he dicho varias veces: es mi casa".

Naturalmente, los turineses sí estaban dispuestos a negociar, pero una vez más no se alcanzó un acuerdo. Gremio comunicó de forma inequívoca que, pese al interés "de ambas partes en continuar la colaboración", no se encontró un punto de entendimiento financiero. Según los rumores, la Juve habría pedido entre ocho y diez millones de euros.

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Arthur Melo en el FC Barcelona: elogios de Lionel Messi

Es difícil comprender por qué la Vecchia Signora prefirió dejar caer la operación. Al fin y al cabo, sacar a Melo de los libros y de la plantilla es desde hace años el objetivo. En cambio, se sigue manteniendo en el equipo al prototipo de fichaje fallido por una diferencia de unos pocos millones, a pesar de que allí ya no tiene ninguna perspectiva y de que el propio club ya invirtió cerca de 140 millones este verano en nuevos fichajes.

Para el internacional en 22 ocasiones, que jugó por última vez con la Canarinha a finales de marzo de 2022, esto representa por el momento otro punto bajo de su carrera. Y eso que su trayectoria en Europa había comenzado de forma tan prometedora.

Xavi, antiguo cerebro del Barça, declaró tras poner fin a su carrera que Melo le evocaba recuerdos de sí mismo. También Lionel Messi lo había elogiado. De hecho, al principio Melo mostró un gran nivel en España. Sin embargo, esas actuaciones fueron cada vez menos frecuentes. Las lesiones se acumularon del mismo modo que los rumores sobre una vida privada poco profesional. Al parecer, no le disgustaban precisamente las fiestas organizadas por Neymar.

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Arthur Melo estuvo lesionado durante mucho tiempo en el FC Liverpool

Aun así, Melo no quería dejar el Barça cuando se produjo el cuestionable intercambio con Pjanic. En Turín apenas pudo asentarse y, también por culpa de numerosas molestias, estuvo a años luz de convertirse en un titular fijo.

Tras dos años, cuando Melo tenía 26, el Liverpool reaccionó a las bajas de Thiago y Alex Oxlade-Chamberlain y lo incorporó poco antes del cierre del mercado por una tarifa de cesión de 4,5 millones de euros, pese a su falta de forma. La opción de compra era de 37,5 millones. Poco después sufrió una lesión muscular en el muslo que incluyó una posterior operación. Melo estuvo de baja casi cinco meses.

Después de su regreso, estaba lleno de ganas. "Estoy deseando mostrar esta nueva versión de Arthur", dijo en mayo de 2023 en una entrevista con GOAL. "Tengo muchas ganas de ver qué depara el futuro. Esta temporada he sufrido, he pasado por algunos momentos difíciles, pero eso me ha dado las herramientas para la próxima temporada".

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Arthur Melo: solidez en Florencia, solo 150 días en Girona

Ese camino lo llevó a Florencia y allí, en efecto, las cosas fueron bastante mejor. Melo por fin se mantuvo estable y encadenó 48 partidos (32 como titular). Aun así, la Viola dejó pasar la posibilidad de comprarlo por 20 millones.

Después volvió a ir cuesta abajo. La Juve no encontró comprador para Melo en el mercado de verano y, tras meses sin ritmo de competición, el Girona se lanzó a por él en invierno. Melo permaneció 150 días y disputó 15 partidos; dos tercios de ellos los jugó como titular.

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¿Qué planea la Juventus de Turín con Arthur Melo?

Más recientemente, en Gremio, volvió a convencer con regularidad. Melo formó parte del once inicial en 17 de 23 encuentros y en varias ocasiones llevó el brazalete de capitán. Gremio ganó el campeonato estadual de Rio Grande do Sul. No fueron pocos los que incluso pidieron su convocatoria para el Mundial con la selección con la que había ganado la Copa América en 2019.

En última instancia, la trayectoria de Melo hace tiempo que se lee como un malentendido épico de altas expectativas, mucha mala suerte con las lesiones y táctica contable. Sobre todo queda la pregunta de qué pretende lograr realmente la Juventus con él. El capítulo se ha convertido en un ejemplo paradigmático de una planificación fallida de plantilla y finanzas. Que la Juve, aun así, prefiera seguir aparcándolo en la masa salarial antes que hacer concesiones económicas, pone la guinda al asunto.

Arthur Melo: resumen de su carrera profesional