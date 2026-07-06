Lo que prometía ser una noche maravillosa terminó en drama para Cristiano Ronaldo. La superestrella de 41 años quedó eliminada el lunes con Portugal ante España en el Mundial, y su sueño de ser campeón del mundo se hizo añicos.

El golpe se reflejó en sus ojos, que se llenaron de lágrimas tras el pitido final. Dentro de cuatro años, cuando el Mundial se celebre en Portugal, España y Marruecos, Ronaldo tendrá 45 años y ya no estará en liza.

En el bando español reinó la celebración —pasaron a cuartos—, pero un jugador, Lamine Yamal, se fijó en Ronaldo y le dio un abrazo conmovedor.

Muchos espectadores captaron la imagen, que se hizo viral al instante. En las redes, Yamal recibe una avalancha de elogios: los aficionados hablan de «gran clase».

El partido se encaminaba a la prórroga, pero en el descuento de la segunda parte Ferran Torres asistió a Mikel Merino y marcó el 0-1 definitivo.

«No ha dicho que no vaya a jugar otra Eurocopa», apuntó Wim Kieft en el estudio de la NOS. «Así que aún podría ser. Tendría 43 años, no será posible… Es un poco testarudo. Pero ya no puede jugar a este nivel».