Lo que prometía ser una noche maravillosa terminó en drama para Cristiano Ronaldo. El lunes, la estrella de 41 años vio cómo Portugal caía ante España en el Mundial, destrozando su sueño de ser campeón.

El golpe se reflejó en sus ojos, que se llenaron de lágrimas tras el pitido final. Dentro de cuatro años, cuando el Mundial se celebre en Portugal, España y Marruecos, Ronaldo tendrá 45 años y ya no podrá participar.

En el bando español fue una gran fiesta —se clasificaron para los cuartos de final—, pero hubo un jugador que se fijó inmediatamente en Ronaldo: Lamine Yamal. El prometedor jugador de dieciocho años se acercó a Ronaldo y le dio un abrazo conmovedor.

Muchos espectadores captaron el gesto y la foto de ambos se volvió viral al instante. En las redes, Yamal recibe una avalancha de elogios: los aficionados hablan de «gran clase».

El partido se encaminaba a la prórroga, pero en el añadido de la segunda parte Ferran Torres asistió a Mikel Merino y marcó el 0-1 definitivo. Así terminó el sueño mundialista de Ronaldo.

«No ha dicho que no vaya a jugar otra Eurocopa», apuntó Wim Kieft en el estudio de la NOS. «Así que aún podría ser posible. Tendría 43 años, no será posible… Es un poco testarudo. Pero no, realmente ya no puede seguir a este nivel».