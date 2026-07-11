«Un jugador portugués que participó en el Mundial ficha por la Saudi Pro League por 45 millones de euros»

Todo indica que Francisco Trincão ha jugado su último partido con el Sporting de Portugal. El centrocampista ofensivo, que también puede actuar como extremo derecho, interesa al Al-Ahli, que, según el periodista Ben Jacobs, tiene 45 millones de euros para ficharlo.

El club saudí lleva tiempo tras él y le ofrece un salario de 11 millones de euros al año.

Las condiciones personales no serán un obstáculo y las negociaciones entre clubes avanzan favorablemente. El Al-Ahli quiere cerrar el acuerdo en 24-48 horas.

Trincão se dio a conocer como gran talento en el SC Braga, que en 2020 aceptó una oferta del FC Barcelona por más de treinta millones.

No se consolidó: en 42 partidos marcó 3 goles y dio 2 asistencias.

Tras pasar cedido por el Wolverhampton Wanderers y el Sporting, este último lo fichó de forma definitiva en 2023 por dieciocho millones de euros.

En Lisboa mostró su clase: en 208 partidos marcó 47 goles y dio 51 asistencias, contribuyendo a los títulos de liga de 2024 y 2025.

Con 19 convocatorias con Portugal y apenas minutos en el Mundial ante Uzbekistán, Trincão reemplazará en Al-Ahli a Riyad Mahrez, quien se marchó como agente libre.

Así, el Sporting pierde otra de sus figuras por una cifra elevada, tras las salidas de Morten Hjulmand (Atlético de Madrid, 40 millones) y Geovany Quenda (Chelsea, 50 millones).

Para sustituirlo, el club lisboeta ya fichó a Rodrigo Zalazar procedente del Braga por 30 millones de euros.