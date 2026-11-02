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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un jugador polivalente: el primer movimiento del Barcelona para cerrar su fichaje de invierno

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El Barcelona ha iniciado sus movimientos para supervisar a los jóvenes talentos en el mercado de fichajes, después de que uno de los representantes del club asistiera al partido entre el Estoril y el Oporto, el sábado, para seguir al joven defensa portugués Jordan Arnolin, quien despierta el interés de varios clubes europeos, según lo informado por el diario portugués "Record".

El interés del Barcelona en el jugador de 18 años se enmarca en la búsqueda por parte de la dirección deportiva de refuerzos defensivos, especialmente ante la posibilidad de cerrar fichajes durante el mercado invernal, después de que el técnico Hansi Flick no descartara la incorporación de nuevos jugadores, en vista de la escasez que sufre el equipo en algunas posiciones defensivas.

Según el diario, el club catalán sigue la evolución de Arnolin desde su participación con la selección de Portugal sub-18, y continúa supervisándolo con la selección sub-19, dada su versatilidad dentro del campo y su capacidad para jugar como central, lateral y mediocentro defensivo.

Arnolin fue titular por primera vez en la liga portuguesa durante el enfrentamiento entre el Oporto y el Estoril el 31 de octubre, que terminó con la victoria de los locales por un contundente 4-0.

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El partido no fue sencillo para el joven jugador, que abandonó el terreno de juego en el minuto 62, cuando su equipo perdía por dos goles a cero.

Durante los minutos que disputó, Arnolin tocó el balón 26 veces y acertó 13 pases de 15, además de registrar tres intentos de recuperación y 6 despejes, tras haber jugado en la posición de mediocentro defensivo.

El jugador, que mide 1,83 metros, está vinculado con el Estoril mediante un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, y anteriormente había disputado otros 4 partidos en la liga portuguesa, antes de su debut como titular ante el Oporto.

El Barcelona no es el único que sigue al joven talento, ya que "Record" señaló el interés del Brighton inglés y del Lille francés en el jugador, que pertenece a una familia futbolística, pues es hijo del exfutbolista Grégory Arnolin, que jugó en clubes portugueses, entre ellos el Marítimo y el Gil Vicente.

El movimiento del Barcelona para supervisar a Arnolin llega tras intentos previos de atraer a jóvenes talentos defensivos, entre ellos el neerlandés Rav van den Berg, jugador del Twente, el pasado verano, pero su club se negó a entrar en negociaciones sobre su salida, pese al interés del Barcelona y de clubes de la Premier League inglesa.

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