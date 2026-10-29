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El exojeador sénior del Aston Villa Bryan King cree que el centrocampista creativo belga Youri Tielemans ya se está replanteando su marcha de Villa Park este verano tras un difícil comienzo en el Manchester United. El centrocampista de 29 años dejó las Midlands rumbo a Old Trafford después de que el Manchester United ejecutara una cláusula de rescisión de 35 millones de libras incluida en su contrato.

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El centrocampista belga arranca con dificultades

En declaraciones a Football Insider, King sugirió que el internacional belga probablemente desearía haberse quedado en el equipo de Unai Emery, que atraviesa un gran momento, en lugar de marcharse a Manchester. Pese a completar una magnífica última temporada en las Midlands y un destacado Mundial antes de irse, el centrocampista ha estado muy por debajo de su nivel en sus 12 partidos con su nuevo club. Últimamente, ha jugado en una posición más adelantada en Old Trafford.

Los fichajes de verano impulsan el resurgir en las Midlands

Tras llegar al Villa libre procedente del Leicester City en 2023, Tielemans disputó 134 partidos en tres temporadas y se despidió marcando el primer gol ante el Freiburg en la final de la Europa League.

Aunque la afición esperaba que se retirase en Villa Park, el club ha reinvertido bien este verano. Preguntado por la victoria del sábado ante el Manchester City, King declaró al medio: «Se han adaptado y están empezando a rendir muy bien. El Villa parece un buen equipo.

»El City también tuvo dos o tres buenas ocasiones, incluido aquel otro cabezazo de [Erling] Haaland que sacaron sobre la línea de gol. Pero ese día el Villa fue claramente mejor equipo que el City.

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»Desde luego, hay que elogiar mucho los fichajes de este verano. No se quedaron de brazos cruzados. Salieron al mercado y gastaron el dinero que ingresaron por [Morgan] Rogers y por los demás jugadores.

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»Apuesto a que jugadores como Tielemans están empezando a pensar: “Ojalá me hubiera quedado”. Un solo jugador no hace un equipo».

Una oferta lucrativa demasiado tentadora

Aunque su inesperada salida se consideró inicialmente un duro golpe, la afición del Villa apenas guarda rencor al centrocampista, ya que no forzó su marcha y consiguió un contrato lucrativo al entrar en los últimos años de su carrera.

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Al explicar en agosto su decisión de marcharse a Old Trafford, Tielemans dijo: «Estoy muy agradecido al Aston Villa. Se lo debo todo. Es un gran club, hicimos cosas increíbles y me ayudó a recuperar mi mejor nivel.

»Pero hay clubes por encima del Villa, y el Manchester United es uno de ellos. Llegar aquí es un gran logro para cualquier futbolista. Significa que has hecho las cosas bien en tu carrera. Pero esto no acaba aquí. Quiero tener éxito».

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La incertidumbre sobre el entrenador condiciona su papel en el United

Sigue sin estar claro cómo encaja Tielemans en los planes a largo plazo del United ante la creciente presión sobre el banquillo de Old Trafford. Si Michael Carrick es destituido en las próximas semanas, un nuevo entrenador podría cambiar por completo la función del belga en el centro del campo. Mientras tanto, sus antiguos compañeros en Villa Park intentarán aprovechar el impulso de su contundente victoria ante el City a medida que cobra fuerza su destacada campaña otoñal.