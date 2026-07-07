Hadi Habibi Nejad, jugador de Irán, cree que la mala suerte marcó su Mundial 2026 y lamenta no haber vencido a Egipto en la tercera jornada.

La selección iraní quedó tercera en el Grupo 7 con 3 puntos, tras empatar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y se despidió del Mundial 2026.

Ante Egipto estuvo cerca de ganar y avanzar: dominó la segunda parte y marcó un gol anulado por fuera de juego, pero el 1-1 persistió.

A pesar de no perder ningún partido en la fase de grupos por primera vez en la historia de Irán, el equipo fue eliminado. «Hemos mostrado un nivel muy bueno y no estuvimos por debajo de nuestros rivales», afirmó Habibi Nejad.

En una entrevista con Koora que se publicará pronto, añadió: «Nos afectó no tener suficientes amistosos de preparación antes del Mundial; eso se notó en el torneo».

Sobre la derrota ante Egipto, admitió: «No sé la razón, y aún sentimos pena al recordar ese partido».

Nejad, integrante de la delegación iraní, añadió: «Para mí fuimos la selección con más mala suerte del Mundial».

Sobre el jugador que más le sorprendió en Egipto, concluyó: «Todos jugaron bien, pero destacaría al portero Mustafa Shubair».

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