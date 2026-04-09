Un jugador holandés rechazó la oferta de Arne Slot para fichar por el Liverpool: «No me convencía»

Marino Pusic podría haber sido el segundo de Arne Slot en el Liverpool. Así lo reveló el técnico del Al-Jazira en una entrevista con Voetbal International.

La entrevista se realizó antes del duelo entre el AZ y el Shakhtar Donetsk en los cuartos de final de la Conference League.

Dirigió al Shakhtar entre 2023 y 2025 y, en ese periodo, tuvo la oportunidad de fichar por el Liverpool.

Tras su primera temporada allí, recibió una oferta para ser el segundo de Slot, pero rechazó la propuesta. «Fue un gran honor, pero no me sentía bien marchándome».

«Los jugadores mostraron gran fortaleza mental y física. Ningún club en tiempos de guerra ha logrado lo que el Shakhtar: un título de liga, dos copas nacionales y trece puntos en dos ediciones de la Liga de Campeones».

«Varios jugadores y empleados recibieron la noticia de que un familiar, amigo o conocido había fallecido en la guerra».

«Como entrenador, entonces se te pide algo más que solo hablar de táctica. Habláis juntos de la vida y la muerte. Así se crea un vínculo muy fuerte», afirma el experimentado técnico.