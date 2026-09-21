La selección neerlandesa completó el lunes el primer entrenamiento bajo las órdenes del nuevo seleccionador Xavi Hernández. En él, 1 de los 26 jugadores tuvo que trabajar con un programa individual.

Jurriën Timber, recién recuperado de una persistente lesión en la ingle, no formó parte del entrenamiento grupal. Se le vio al borde del campo en una bicicleta estática, junto a Ruud van Nistelrooij, según informan diversos medios.

Por lo demás, los 25 internacionales convocados estuvieron presentes en Zeist. De este modo, la preparación para el primer duelo de la Nations League, contra Alemania el próximo jueves, ha comenzado oficialmente.

Timber se lesionó en marzo con el Arsenal, por lo que tuvo que perderse la fase final de la temporada. Sí entró como suplente en la final de la Champions League perdida ante el Paris Saint-Germain, tras lo cual también fue convocado para el Mundial con la selección neerlandesa.

Cuando se incorporó al grupo, resultó que aún no estaba lo bastante en forma. Ronald Koeman decidió llevarse a Lutsharel Geertruida como su sustituto.

Timber ha seguido trabajando duro durante todo el verano en su recuperación y ya ha vuelto a jugar con el Arsenal. Queda por ver en los próximos días si ya está lo bastante en forma como para ser de valor de inmediato también para la selección neerlandesa.

Para Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël fue el primer entrenamiento con la absoluta de Países Bajos. Ambos aparecieron sobre el césped con una amplia sonrisa. También estuvieron presentes Guus Til y Mexx Meerdink, que sustituyeron a Justin Kluivert y Donyell Malen, que se cayeron de la convocatoria.