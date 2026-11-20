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Mykhaylo Mudryk ha hecho unas declaraciones que han levantado más de una ceja. El delantero ucraniano del Tottenham Hotspur ha elogiado al Arsenal, gran rival de su equipo.

En una conversación con Guest of Gordon, Mudryk dijo que el Arsenal es «el club en el que siempre ha querido jugar». «Fichar por el Arsenal y jugar en el Emirates Stadium siempre ha sido mi sueño».

Mudryk estuvo cerca de fichar por los Gunners en 2023, pero acabó pasando del Shakhtar Donetsk al Chelsea por 70 millones de euros.

«Mi agente de entonces ni siquiera intentó hacer realidad mi sueño. Se empeñó en que fuera al Chelsea porque allí podía ganar más comisiones».

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«En aquel momento no tenía ni idea. Son cosas de las que me enteré después», concluye el delantero de 25 años.

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Mudryk llegó cedido por el Chelsea el pasado verano y esta temporada juega en el Tottenham Hotspur. El club tiene una opción de compra de 80 millones de euros por el extremo izquierdo.

Debido a una lesión de tobillo, esta temporada solo ha podido disputar un partido con el club. Se espera que la próxima semana vuelva a la convocatoria de Roberto De Zerbi.

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Durante el último año y medio, Mudryk no jugó en absoluto. A finales de 2024 fue declarado culpable de dopaje. Fue suspendido tras dar positivo por meldonio en un control antidopaje.

Mudryk sostiene que no fue responsable del dopaje y señala a la federación ucraniana de fútbol. «El meldonio no está disponible en Inglaterra. En la selección de Ucrania nos repartían con frecuencia pastillas en un vasito que teníamos que tomar».