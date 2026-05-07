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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Un jugador del Real Madrid sufre una grave lesión: no se descarta el fin de su carrera

Real Madrid
F. Mendy

Ferland Mendy, defensa del Real Madrid de 30 años, sufrió una grave lesión en el muslo que podría poner fin a su carrera. Así lo informan varios medios, entre ellos la emisora española COPE.

La lesión ocurrió el pasado fin de semana, cuando a los quince minutos del partido contra el Espanyol (victoria por 0-2) se agarró el muslo al controlar el balón y tuvo que ser sustituido.

Sufre la rotura de un tendón y una fractura ósea.

Será operado el lunes y se estima una baja de al menos un año.

Hace un año ya fue operado del mismo músculo y estuvo seis meses de baja, pero ahora un contratiempo en la recuperación podría forzar su retiro.

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Llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Lyon por 48 millones de euros y, con contrato hasta 2028, ha jugado 210 partidos oficiales.

Esta temporada ya se ha perdido cuatro partidos por diversas lesiones musculares. En abril volvió a la acción, pero el pasado fin de semana sufrió un nuevo revés.

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