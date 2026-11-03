Un jugador del PSV tiene un mensaje para Peter Bosz: «No he tenido la oportunidad de demostrarlo»

Noah Fernandez está descontento con su papel en el PSV, según explicó el joven centrocampista belga a ESPN tras el partido entre el Jong PSV y el NAC Breda.

El lunes por la noche se disputó en el Sportpark De Herdgang el partido de la Keuken Kampioen Divisie entre el Jong PSV y el NAC. Los visitantes se impusieron al filial de Eindhoven gracias a dos goles de Charles Andreas Brym.

Fernandez fue titular con el Jong PSV, al igual que Shuryjano Cornecion, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi y Mikkel Bro Hansen. Sin embargo, el centrocampista está descontento con su participación en el filial y preferiría jugar en el primer equipo.

«Los últimos meses han sido difíciles. Después del partido contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena, todo fue cuesta abajo muy rápido, pero eso forma parte del fútbol», comenzó diciendo.

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«Creo que en las últimas semanas no he tenido la oportunidad de volver a demostrarlo, pero ahora me toca demostrar aquí que sí merezco estar ahí», concluyó Fernandez.

Fernandez, de 18 años, fue titular con el PSV en los primeros partidos de la temporada de la VriendenLoterij Eredivisie, pero apenas volvió a jugar después del encuentro contra el Ajax, en el que fue sustituido a los 45 minutos.

El pasado fin de semana volvió a disputar 30 minutos, cuando el PSV derrotó por 7-0 al Willem II.