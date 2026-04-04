Un jugador del PSV expresa claramente su deseo de marcharse en directo ante las cámaras de ESPN

El PSV debe tener muy en cuenta que este verano se producirá una importante salida de jugadores de la plantilla. No solo algunos de los pilares del equipo están pensando en emprender una nueva aventura, sino que Niek Schiks también ha hablado en ESPN de «dar un paso en otro lugar».

El portero de 22 años ha vivido una buena racha. Debido a las ausencias de Matej Kovár y Nick Olij, debutó en el primer equipo y también fue convocado por la selección juvenil holandesa durante la última concentración internacional. «Eso es genial, porque jugar minutos es lo más importante para mi desarrollo».

A pesar de la buena impresión que Schiks dejó en la Eredivisie, el PSV tendrá que sentarse a la mesa con él en los próximos días para discutir su futuro en Eindhoven. «Son conversaciones que tenemos que mantener», afirma el talentoso portero, que también es realista.

«Quizá la perspectiva en el PSV no esté ahí la próxima temporada, así que hay que buscar un paso en otro sitio. Probablemente será una cesión, en el escenario ideal. Sin embargo, aún no sé cómo ni qué, esas conversaciones aún están por llegar».

«Tengo que dar un paso hacia un nivel en el que pueda seguir desarrollándome», continúa Schiks, quien, dada la experiencia adquirida en la Keuken Kampioen Divisie, esboza tres opciones. «Un equipo que luche por el ascenso en la KKD, un club de la Eredivisie o un paso temporal al extranjero».

Schiks tiene un contrato con el PSV que expira el próximo verano, pero aún no ha descartado del todo una consagración definitiva en Eindhoven. «No, nos hemos dicho mutuamente que siguen viendo futuro en mí».

«El PSV lo ha dejado claro, así que mi objetivo sigue siendo convertirme en el portero del PSV 1. Al final, también tienes que fijarte en tu propio desarrollo y preguntarte: ¿cuál es el mejor plan para mí? El objetivo es, en definitiva, el PSV 1, así que vamos a ir a por todas».