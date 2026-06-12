Un jugador del PSV busca un traspaso, el club de Eindhoven pide más de 20 millones

Según el Eindhovens Dagblad, Ryan Flamingo quiere cambiar de aires. El defensa de 23 años ve llegada la hora de probar suerte en el extranjero. Pero el PSV pide veinte millones por él.

«Flamingo está a gusto en el PSV, pero cree que una salida este verano le conviene para seguir creciendo», explica el rotativo. El club, sin embargo, no aceptará menos de 20 millones, pues su valor de mercado aún es alto.

Su contrato vence en 2029 y su valor de mercado ronda los catorce millones, así que cualquier interesado deberá pagar más.

El club aún no ha recibido ofertas, aunque varios equipos, como el VfL Wolfsburgo, mostraron interés esta temporada.

A pesar de su poca participación esta temporada, la directiva está satisfecha con su rendimiento y lo considera clave junto a Yarek Gasiorowski y Armando Obispo, únicos centrales con experiencia en Champions y en la lucha por el título.

Pese a su escaso tiempo de juego este curso, la directiva está satisfecha con él. Tras la baja de Jerdy Schouten, sumó minutos y dejó buena impresión.

Se espera que Flamingo siga jugando con el PSV a corto plazo; aunque no rechaza un cambio de aires, de momento está comprometido al cien por cien con el club.