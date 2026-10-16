Un jugador del NEC se muestra visiblemente molesto con el entrenador Dick Schreuder

Kaj Sierhuis se mostró visiblemente irritado el jueves por la noche con las decisiones de su entrenador, Dick Schreuder. El delantero tuvo que empezar a calentar ante el Levski Sofía (1-1), pero finalmente no llegó a entrar en el campo.

Sierhuis llegó al NEC el pasado verano procedente del Fortuna Sittard como agente libre. Su etapa en Nimega todavía no puede considerarse un éxito rotundo.

Sierhuis solo fue titular en un partido de la VriendenLoterij Eredivisie, ante el SC Cambuur (derrota por 3-0). En tres ocasiones entró como suplente y en otras tantas no llegó a saltar al campo.

Eso mismo ocurrió el pasado jueves. Schreuder optó por alinear de inicio a Bryan Linssen ante el Levski Sofía. Según Maurice de Mandt, periodista de RN7 Online que sigue al NEC, Sierhuis sí pudo «completar todo el calentamiento».

Al final, Schreuder decidió no dar entrada al exjugador de clubes como el Ajax, el FC Groningen y el Heracles, por lo que todavía no ha debutado en la Europa League.

«En el minuto 89, Sierhuis tuvo que volver a sentarse. El delantero está visiblemente irritado», señaló De Mandt. Los aficionados del NEC tampoco comprendieron la decisión de no darle entrada.

El marcador estaba 1-1 y, según aficionados en X, Bryan Linssen mostraba signos evidentes de cansancio. En el estadio también se coreó el nombre de Sierhuis unos minutos antes del final.