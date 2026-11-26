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Ayden Heaven, defensa del Manchester United, se ha mostrado dispuesto a abandonar el equipo en el próximo mercado de invierno, ya sea cedido o mediante un traspaso definitivo, preocupado por sus opciones de jugar y por el efecto que la situación actual del club pueda tener en su progresión.

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Según la cadena «BBC», el defensa inglés, de 20 años, se siente frustrado por haberse quedado fuera de los planes del equipo, después de permanecer en el banquillo sin jugar en la dura derrota por 4-0 ante el Liverpool el pasado domingo, en el estreno del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, y lo mismo ocurrió en el partido ante el Sporting de Lisboa (2-2), ayer miércoles en la Liga de Campeones.

Heaven tiene ya a su tercer entrenador en 21 meses desde su llegada procedente del Arsenal en febrero de 2025, y es consciente de que Pochettino podría apostar por los jugadores con más experiencia mientras el Manchester United intenta alejarse de los puestos de descenso, tras caer a la decimonovena posición de la Premier League.

La preocupación del jugador aumenta ante los rumores que vinculan al Manchester United con el fichaje de un nuevo defensa en enero. Calvin Bassey, del Fulham, es uno de los nombres que se barajan, aunque su club no quiere desprenderse de él al considerarlo una pieza fundamental de su plantilla.

Por otro lado, Heaven despierta el interés del Fulham y del Barcelona, dos clubes que ya intentaron ficharlo cuando decidió abandonar el Arsenal. El jugador prefiere vivir una nueva experiencia como cedido, aunque tampoco descarta estudiar ofertas que le permitan salir de forma definitiva.

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El joven defensa no ha tenido oportunidades con regularidad en el Manchester United: el anterior entrenador, Rúben Amorim, lo utilizó sobre todo como recurso de banquillo, y su papel volvió a reducirse con Michael Carrick. Solo regresó a los planes del equipo cuando el club sufrió una crisis de lesiones la temporada pasada.

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Heaven puede jugar como central, como lateral izquierdo y también en el centro del campo, pero no espera asentarse como titular habitual dada la inestabilidad que vive el equipo, lo que le lleva a plantearse una salida en busca de una oportunidad que le ayude a seguir creciendo.

El jugador tiene contrato con el Manchester United hasta el verano de 2029, con una cláusula que permite al club prorrogarlo una temporada más.

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El Manchester United vive uno de sus peores arranques en la Premier League, con solo 8 puntos en los 11 primeros partidos, fruto de una victoria, 5 empates y 5 derrotas, lo que lo sitúa en la decimonovena posición de la clasificación.