Un jugador del Feyenoord ya no piensa en el Mundial: «Mi momento llegará»

Givairo Read, lateral derecho de 19 años del Feyenoord, admite en ESPN que ya no espera estar en la lista de Ronald Koeman para el Mundial.

Tras reaparecer con el Feyenoord el fin de semana, el lateral reconoce que sus opciones son escasas.

«Para ser sincero, no tengo el Mundial en mente. Nunca he estado allí y hay muchos buenos jugadores en mi posición. Aunque, por supuesto, lo voy a ver», afirma Read.

Por ahora, por delante tiene a Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool) y Lutsharel Geertruida (Sunderland).

«No es mala suerte; Dumfries es clave para la selección. Mi momento llegará», concluye.

Por ahora se centra en el Feyenoord, que busca la clasificación para la Liga de Campeones: «Vamos por buen camino y debemos mantenerlo».

«Todos sabemos por qué jugamos. La Liga de Campeones puede ser un gran cambio para el club y los jugadores, y se nota el entusiasmo», concluye Read con optimismo.