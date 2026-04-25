Un jugador del Feyenoord vuelve a ser titular contra el FC Groningen por primera vez en 342 días

El Feyenoord, que lucha por el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie, recibe este sábado al FC Groningen. Robin van Persie ya anunció su once. Gernot Trauner regresa al once inicial por primera vez desde el 18 de mayo de 2025, tras superar una larga lesión de Aquiles.

Timon Wellenreuther defenderá la portería, mientras que Givairo Read regresa a la convocatoria aunque Mats Deijl actuará como lateral derecho. Con Anel Ahmedhodzic lesionado, Tsuyoshi Watanabe acompañará a Trauner en el centro de la defensa y Jordan Bos ocupará el lateral izquierdo.

Oussama Targhalline controlará el centro del campo, con Luciano Valente y Thijs Kraaijeveld, quien reemplaza a Jakub Moder, baja por lesión.

Anis Hadj Moussa aportará desborde y centros desde la derecha, mientras que en la izquierda Tobias van den Elshout gana la titularidad a Raheem Sterling. Ayase Ueda actuará como referencia en ataque.

Alineación del Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Trauner, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Alineación del FC Groningen: por confirmar.