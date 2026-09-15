Un jugador del Feyenoord, seriamente en el punto de mira de la selección neerlandesa: «Me sorprendería que no estuviera»

EnVoetbalpraatdeESPNse debate qué jugador del Feyenoord puede esperar una convocatoria para la selección neerlandesa. El nuevo seleccionador Xavi Hernandez dará a conocer el viernes su lista para el póker de partidos de la Nations League contra Alemania, Grecia y Serbia en dos ocasiones.

«Luciano Valente, Gjivai Zechiël y Givairo Read, ¿quién tiene más opciones en el Feyenoord de ser convocado por la selección neerlandesa?», pregunta el presentador Milan van Dongen a Martijn Krabbendam, periodista que sigue al Feyenoord para Voetbal International.

«Yo diría que Zechiël. Valente, naturalmente, también, pero él ya estuvo una vez», afirma. «Si miras la evolución de los jugadores y también que eso hay que premiarlo cuando rindes bien en un gran club neerlandés, te haces notar y además marcas goles», dice Krabbendam, antes de que Kenneth Perez lo interrumpa.

«¡Seis goles!», tras lo cual el analista danés asiente con aprobación. «Eso no es normal, hombre», se oye decir a Van Dongen. «Me sorprendería que Zechiël no estuviera ahora», añade Krabbendam. El comentarista de NOS Jeroen Elshoff comparte la expectativa de que el jugador del Feyenoord será convocado.

«La KNVB y Xavi no lo dirán en voz alta sobre la Nations League, pero de algún modo acogerán que ese torneo se va a utilizar para premiar a jugadores y darles una oportunidad. Si no lo haces ahora, entras en el ciclo de clasificación y ahí en realidad no puedes hacerlo», señala Elshoff.

Perez cree haber leído en los medios que Zechiël, Valente y Read pueden esperar una convocatoria. «La prensa española decía que serán seleccionados». Elshoff no se lo cree y explica que los medios ya no pueden ver la prelista, sino que esta solo está en manos de los clubes.

El comentarista de NOS espera que la convocatoria de la selección neerlandesa sea muy amplia, dado el póker de partidos. «Pero, al final, ¿a cuántos te vas a llevar?», también se pregunta Krabbendam. «Porque por la lista veremos si Xavi es el renovador por el que lo fichan», concluye.