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Siep Engelen
Traducido por

Un jugador del Feyenoord recibe elogios tras una victoria sufrida: «Inigualable, qué jugador tan fantástico»

Feyenoord
G. Zechiel
A. Hadj Moussa

El Feyenoord no convenció el sábado por la noche en su visita al Telstar, pero aun así se llevó los tres puntos a Róterdam. Un jugador sí recibió elogios: Gjivai Zechiël. 

«El Feyenoord hizo un partido relativamente malo, pero el pase de Zechiël a Read fue extraordinario», comienza Sjoerd Mossou en Goedemorgen Eredivisie, de ESPN. Se refiere al pase en profundidad del minuto 32 que dio lugar al 1-3 de Sem Steijn. 

«Qué jugador tan fantástico», opina también Henk Fraser, actual seleccionador de Surinam. Reconoce que ve imágenes de Zechiël con frecuencia. 

«También es un poco por la insistencia de Ulrich van Gobbel (asistente de la selección de Surinam, nota de la redacción). Se pasa el día hablando de Zechiël. Aquel gol contra el Como también fue fantástico», añade Fraser. 

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa, habitualmente uno de los más destacados del Feyenoord, recibió en cambio más críticas por su actuación ante el Telstar. «Los de arriba... Hadj Moussa, de verdad que no sé qué estaba haciendo», afirma Kees Kwakman en De Eretribune, de ESPN

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«Es curioso si lo ves el miércoles (contra el Como en la Liga de Campeones, nota de la redacción). Entonces tiene que ser algo mental», considera Kwakman. Mario Been coincide con él: «No hace falta hablar de su calidad con el balón, pero cuando vuelves a verlo hoy...»

«Demasiadas pérdidas de balón innecesarias», lamenta Been. «Eso se le va metiendo y le dura todo el partido».

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