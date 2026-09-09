Sem Steijn no se ganó precisamente muchas simpatías el miércoles por la noche con la manera en que celebró su gol contra el FC Barcelona. El centrocampista firmó el 4-1 cuando el marcador ya reflejaba una amplia desventaja para el Feyenoord, pero después celebró su tanto de forma efusiva en el Spotify Camp Nou y por ello está recibiendo críticas tanto de analistas como de aficionados.

En ese momento, el Feyenoord ya tenía muy poco que oponer ante el campeón de España. El conjunto de Róterdam acabó perdiendo por 5-1, aunque durante el partido dispuso de algunas ocasiones y Nacho Ferri incluso pareció marcar el gol que recortaba distancias cuando el marcador iba 3-0, antes de que ese tanto fuera anulado por fuera de juego.

Poco después, el Feyenoord sí encontró el gol. Gonçalo Borges rompió por la banda derecha y sirvió el balón a Steijn, que se adelantó bien a su rival y definió con contundencia. El suplente celebró su tanto de forma visiblemente efusiva y no pudo ocultar una gran sonrisa.

En Ziggo Sport, Jon Dahl Tomasson observó esa reacción con sentimientos encontrados. «Yo también estaría contento, pero no celebraría si pierdes así», dijo el exjugador del Feyenoord. «Esto simplemente no se muestra como futbolista. Se trata de ganar y vas por detrás.»

Al mismo tiempo, Tomasson sí mostró cierta comprensión hacia Steijn, que según él ha pasado por un periodo difícil y ha jugado poco. «Se lo concedo de todo corazón. Yo también habría estado súper feliz si hubiera marcado un gol así, pero yo nunca lo habría hecho», subrayó el danés, que al mismo tiempo describió la reacción de Steijn como «pura».

También a Youri Mulder le costó ver con buenos ojos esa celebración tan efusiva. «Un poquito sí», respondió cuando le preguntaron si le molestaba. «Si fuera el 2-1, puedes celebrarlo bien, porque piensas: vamos, quizá todavía podamos hacer el 2-2. Pero haces el 4-1 cuando quedan diez minutos por jugar. Entonces es levantar un momento la mano y volver lo antes posible.»

Entre los aficionados del Feyenoord en X, la manera en que Steijn celebró su gol tampoco sentó bien. «Lo celebra como un amateur que marca contra el Barcelona...», escribió un aficionado, mientras que otro fue todavía más duro: «Dejas en ridículo a tu club si te pones a celebrar así de feliz el 4-1...»

Tras el partido, Steijn explicó en Ziggo Sport por qué su gol significó tanto para él. «Siempre tuve un sueño y era contra el Barcelona», contó. «He superado a mi padre en muchísimas cosas como futbolista, pero había una que todavía no, y era marcar contra el Barcelona.»

Su situación personal también influyó en esa alegría desbordada. «Naturalmente, estoy en un periodo en el que me habría gustado jugar algo más de minutos», dijo Steijn. «Así que esto sienta realmente muy bien, marcar un gol así.»