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Jeroen van Poppel
Traducido por

Un jugador del Feyenoord «disfrutó» pese a la derrota sin opciones ante el Inter

Feyenoord vs Inter Milán
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Thijs Kraaijeveld debutó el martes por la noche en la Liga de Campeones, pero no recordará el partido contra el Internazionale solo por motivos positivos. El Feyenoord cayó sin opciones por 0-3 ante los italianos en De Kuip, donde estos demostraron ser claramente superiores. Aun así, el joven defensa también se mostró orgulloso de su logro personal tras el encuentro, según contó a Ziggo Sport.

Para Kraaijeveld, ser titular contra el Inter supuso cumplir un gran deseo. «Es un sueño de infancia, desde luego», contó el defensa con una sonrisa. «Desde pequeño veo la Liga de Campeones todos los martes y miércoles, y estar ahora aquí es algo precioso».

La titularidad, además, sorprendió a Kraaijeveld, que no esperaba salir de inicio contra el Inter. «La verdad es que no», respondió cuando le preguntaron si se lo esperaba. «Ayer me llamó el entrenador y fue inesperado, pero, por supuesto, me alegré muchísimo».

Kraaijeveld se encontró de inmediato ante un reto considerable, ya que tuvo que enfrentarse a Marcus Thuram. «Sabes que tienes delante a un delantero fuerte, pero lo único que puedo hacer es disputar esos duelos, y creo que eso hice», afirmó el defensa. Sobre su rival directo fue claro: «Es un delantero muy fuerte, muy bueno, pero yo también sé disputar los duelos, así que creo que fueron buenos enfrentamientos».

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Según Kraaijeveld, su misión ante el atacante francés estaba clara: «Neutralizarlo en el uno contra uno». El defensa sabía de antemano que tanto él como sus compañeros lo tendrían difícil ante los dos delanteros del Inter, pero quería, ante todo, ganar sus propios duelos.

Pese a la abultada derrota, Kraaijeveld no tuvo en todo momento la sensación de que el Feyenoord estuviera siendo completamente superado. «Es muy difícil contra equipos así, porque tienes la sensación de que estás bien metido en el partido», explicó. «Llegan unas cuantas veces y el balón acaba enseguida dentro».

Según Kraaijeveld, las transiciones del Inter fueron un gran problema para el equipo de Róterdam. «Salen muy rápido y el balón acaba también muy pronto dentro», señaló. No quiso decir mucho más sobre cómo se produjeron los goles encajados, ya que todavía no había visto las imágenes.

A pesar de la dolorosa derrota, Kraaijeveld hizo un balance positivo del partido. «Lo he disfrutado, así que a por más», concluyó el defensa con un optimismo llamativo.

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