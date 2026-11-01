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imago-sport-1085322874.jpgPro Shots
Bart DHanis
Traducido por

Un jugador del Feyenoord asume su responsabilidad tras el 1-1 ante el Fortuna: «Lo asumo»

Feyenoord

Luciano Valente entonó el mea culpa el sábado por la noche. El capitán del Feyenoord se reprocha que su equipo no ganara al Fortuna Sittard (1-1).

En el minuto 13, Valente tuvo una gran ocasión para abrir el marcador. Recibió un pase atrás en el borde del área y estrelló el balón en el poste.

Poco después del descanso, Valente volvió a culminar una magnífica jugada del equipo local. El capitán quedó libre ante el portero dentro del área, pero falló en la definición.

Fue Valente quien, en el minuto 58, adelantó finalmente al Feyenoord. El exjugador del FC Groningen remató a la red un centro de Anis Hadj Moussa.

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Al final, fue precisamente Shiloh ‘t Zand, cedido por el Feyenoord, quien puso el 1-1 a cinco minutos del final. Así, el Ajax, perseguidor del conjunto de Róterdam, se sitúa a un punto. Tras el partido, Valente fue muy crítico con su actuación.

«Estoy trabajando en ello. Ya llevo más que el año pasado (cinco goles en la Eredivisie, nota de la redacción). Tú mismo generas las ocasiones, pero también tienes que mantener la concentración para golpear bien el balón. Puede deberse al cansancio, pero también a la falta de precisión. Asumo mi responsabilidad, aunque no puede ser la única razón por la que hayamos perdido puntos».

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