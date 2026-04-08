Un jugador del Atlético de Madrid se convierte en portero... ¿Merecía el Barcelona un penalti?

En la segunda parte del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, disputado este miércoles en el Camp Nou, se produjo un incidente polémico.

En el minuto 54, el portero del Atlético, Juan Musso, lanzó el balón desde su área hacia el defensa Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano y lo volvió a jugar, sorprendiendo a los espectadores.

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La acción provocó las protestas del Barcelona, pero el árbitro Estefán Kovač no pitó penalti ni recibió llamada del VAR.

Antes, el central azulgrana Pau Cubarsi fue expulsado tras chocarse con Giuliano Simeone, quien se plantaba solo ante la portería.

Julian Álvarez marcó el 1-0 de falta, ventaja con la que el Atlético acabó la ida de cuartos de la Champions.