Un jugador del Ajax critica a la directiva y anuncia su salida: «Sí, esta ha sido la última vez»

Wout Weghorst recuerda la temporada del Ajax con sentimientos encontrados. Se logró la clasificación europea, pero predominaron la inquietud y la frustración. Por eso critica la política del club, como admite ante ESPN.

«Una sensación muy ambigua», afirma Weghorst al repasar su etapa en el Ajax. «Al final se logró el objetivo de jugar en Europa, pero la temporada no transcurrió como debía».

Luego critica a la directiva: «Ojalá sea una lección para todos; así no se llega al éxito». Se refiere, sobre todo, a los constantes cambios de entrenador.

«Es muy importante centrarse en el club, en el largo plazo, en la estructura y en la tranquilidad. Actuar solo a corto plazo puede poner en riesgo la continuidad del club».

«Tras una temporada tan buena como la anterior, esperas seguir por ese camino, pero pronto se vio que no fue así. Las normas, los valores y los estándares se deterioraron rápido por la intranquilidad y las decisiones apresuradas».

Al repasar sus dos «bonitos años» en el club, sonríe al admitir que quizá fue su último partido: «Sí, creo que sí».

«La directiva del club lo ha dejado todo muy abierto. Hay mucha incertidumbre sobre varios puestos, así que uno también piensa en su futuro. Primero pienso en el Mundial; después veremos. ¿Una despedida del Ajax? Por ahora nada indica que vuelva a Ámsterdam, aunque todo puede cambiar. Siento que esta ha sido mi última vez», concluye Weghorst.