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La leyenda del Manchester United Rio Ferdinand ha expresado su profunda frustración tras ver brillar a Ezri Konsa en el Arsenal después de su traspaso este verano desde el Aston Villa. El excapitán de Inglaterra cree que su antiguo club dejó escapar una gran oportunidad de solucionar sus problemas defensivos al permitir que el polivalente central se marchara al norte de Londres.

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Konsa brilla en el equipo de Arteta

El Arsenal fichó al polivalente defensa procedente del Aston Villa por 55 millones de libras durante el mercado de verano. Rápidamente se ha convertido en una pieza clave de la defensa de Mikel Arteta y se ha adaptado sin problemas a la posición de central junto a Gabriel.

El Arsenal se ha mantenido como uno de los mejores equipos defensivos de Europa, incluso con William Saliba de baja por una lesión sufrida en verano. Konsa volvió a demostrar su enorme calidad al ayudar al Arsenal a dejar su portería a cero en la victoria del fin de semana en Anfield.

Mientras tanto, el Manchester United atraviesa una temporada desastrosa y ocupa actualmente la 17.ª posición. El club destinó la totalidad de su presupuesto estival de 155 millones de libras exclusivamente a centrocampistas y desatendió una defensa que sigue siendo objeto de duras críticas.

Ferdinand elogia al «eficiente» jugador del Arsenal

Getty Images

En declaraciones en su canal de YouTube, Ferdinand expresó su admiración por el defensa y admitió que lamenta que el United no intentara ficharlo. Incluso instó a su propio hijo a estudiar el juego del nuevo fichaje del Arsenal tras su destacada actuación contra el Liverpool.

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«Creo que William Saliba es uno de esos jugadores a los que hay que hacer sitio en el equipo», dijo Ferdinand. «Es así de bueno, es de primer nivel. Ayer le dije a mi hijo: “Fíjate en Ezri Konsa”, porque todo lo que hace es eficiente. Es un gran problema para Mikel Arteta».

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El exinternacional inglés añadió: «No me sorprendería que Konsa volviera al lateral derecho cuando regrese Saliba. No me sorprendería, porque Konsa es de primer nivel. Es un jugador de primerísimo nivel y otro que, en mi opinión, el Manchester United debería haber fichado, porque es un gran jugador».

Ferdinand concluyó destacando el dilema positivo al que se enfrenta el entrenador del Arsenal: «Está obligando a Mikel Arteta a tomar decisiones importantes y le está dando grandes quebraderos de cabeza, porque se ha integrado a la perfección y ha firmado actuaciones sobresalientes. Qué gran fichaje ha sido para el Arsenal».

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Los problemas defensivos del United quedan al descubierto

La estrategia del United en el mercado de verano ya le está pasando factura. El entrenador Michael Carrick no logró fichar al lateral izquierdo que quería como alternativa a Luke Shaw, lo que ha afectado de inmediato a la elección de su equipo.

Los centrales actuales tampoco han estado a la altura de las ambiciones del club. Veteranos como Harry Maguire y Lisandro Martinez llevan años en Old Trafford, mientras que el último central en llegar al club fue Leny Yoro, en 2024.

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La directiva de Old Trafford tenía previsto inicialmente renovar la defensa el próximo verano, después de haber dado prioridad a los refuerzos en ataque y en el centro del campo. Sin embargo, su pésima posición en la liga y sus evidentes dificultades defensivas indican que quizá tenga que adelantar esos planes.

Aumenta la presión sobre la plantilla de Carrick

Con el United cayendo en la clasificación, el club podría verse obligado a acudir al mercado de fichajes antes de lo previsto para corregir sus evidentes debilidades defensivas. Por su parte, el Arsenal intentará mantener su excelente estado de forma con Konsa en un papel protagonista, lo que planteará a Arteta un agradable dilema a la hora de elegir el equipo cuando Saliba se recupere por completo.