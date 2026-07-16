Un jugador de la selección de Inglaterra concedió una entrevista muy crítica sobre su seleccionador, Thomas Tuchel

Tras la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, Marc Guehi criticó la política de cambios de su seleccionador, Thomas Tuchel.

Inglaterra se adelantó 1-0 el miércoles por un gol de Anthony Gordon. Parecía que avanzaba a su primera final desde 1966, hasta que Enzo Fernández empató en los últimos instantes.

Argentina no se replegó y, tras un centro de Messi, Lautaro Martínez marcó de cabeza en el descuento.

Guehi, que completó los 90 minutos, criticó la política de cambios de Tuchel, a quien acusó de ser demasiado defensivo.

Inmediatamente después del 1-0 de Anthony Gordon, Tuchel lo reemplazó por el defensa Ezri Konsa.

Para Guehi, defensa del Manchester City, la decisión fue incomprensible: «Deberíamos haber seguido presionando; en lugar de eso, adoptamos una mentalidad defensiva».

«Es realmente muy decepcionante, no tengo nada más que decir por ahora», añadió Guehi a la BBC.