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Niklas Sule Borussia Dortmund 2025Getty Images
Bart DHanis

Traducido por

Un jugador de la Bundesliga con 49 partidos internacionales (30) ficha de repente en la octava división de Alemania

Niklas Süle aplaza su retirada y firma por el SV Tiefenbach, de la octava división alemana, según ha anunciado el club.

En mayo, el central alemán, con 49 partidos internacionales, había anunciado su retirada tras múltiples lesiones de rodilla.

Tras lesionarse de nuevo la rodilla en el partido liguero perdido 2-1 contra el Hoffenheim, tomó la decisión definitiva.

Sin embargo, con solo 30 años, ha decidido seguir jugando y se ha comprometido con el SV Tiefenbach de la octava división.

Süle, conocido por su etapa en el Borussia Dortmund (77 partidos), también jugó en el Bayern de Múnich (114) y en el Hoffenheim (108).

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