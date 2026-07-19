Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
RiceIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

Un jugador de Francia se cambia la camiseta en el descanso, con un 0-4 en contra: «Es raro. ¡Muy, muy raro!»

World Cup
Francia
Inglaterra
K. Mbappe
D. Rice

En el descanso del Francia-Inglaterra, con 0-4 a favor de los ingleses, Kylian Mbappé intercambió su camiseta con Declan Rice sonriendo. 

Tras una primera parte muy dura para Francia, Mbappé, de camino al vestuario, parecía distraído y le pidió la camiseta a Rice, quien valoró el gesto. 

Thomas Tuchel, que lo dirigió en el PSG, charló con él con calma. 

No todos vieron con buenos ojos el gesto: Owen Hargreaves lo calificó de «muy extraño» en FOX Sports.

En cualquier caso, la anécdota le inyectó energía: en la segunda parte marcó dos goles y lideró una remontada que rozó lo milagroso. Por eso, la prensa francesa valora más su actuación sobre el césped. 

L’Équipe, normalmente crítico, le da un 7: «A pesar de cierta apatía en la primera parte, marcó dos goles y dio una asistencia, lo que permitió a Francia casi remontar». 

Le Monde resalta que Mbappé ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales: «Superó a Lionel Messi con 22 goles y así hace historia».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google