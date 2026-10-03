El inglés Jarell Quansah, defensa del Bayer Leverkusen alemán, ha entrado en el radar del Real Madrid para reforzar la línea defensiva del equipo durante el próximo mercado de fichajes de verano, dada la capacidad del jugador para ocupar más de una posición defensiva.

Según el diario alemán "Bild", el Real Madrid sigue de cerca a Quansah, y José Mourinho, director técnico del equipo, ve en el defensa inglés una opción adecuada para fortalecer la zaga, especialmente por su capacidad para jugar en varias posiciones defensivas.

Quansah está vinculado por contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2030, después de haber fichado por el club alemán en el verano de 2025 procedente del Liverpool, que conserva, según el informe, una cláusula de recompra del jugador por 70 millones de euros hasta el 15 de junio.

Por otro lado, otros informes apuntan a que el Leverkusen podría aceptar la salida del defensa inglés por unos 50 millones de euros, lo que podría abrir la puerta a negociaciones sobre su futuro durante el próximo mercado estival.

El interés por Quansah no se limita al Real Madrid, ya que el defensa cuenta con el seguimiento de varios clubes europeos, gracias a su versatilidad defensiva, lo que lo convierte en una de las opciones planteadas para reforzar la zaga del conjunto blanco.