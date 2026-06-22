Un jugador con casi 250 partidos con el Ajax rechaza la renovación de su contrato y, de repente, queda libre

Joël Veltman deja el Brighton & Hove Albion, según anunció este lunes Voetbal International. El defensa, con 28 partidos con Holanda, será agente libre este verano.

Su contrato con el Brighton expira este verano y, pese a una oferta de renovación, el lateral derecho busca nuevos retos.

Veltman, que jugó 246 partidos con el Ajax, quiere volver al club de Ámsterdam, según reveló el mes pasado Kokkie en el pódcast «Kale en Kokkie».

«He llamado un momento a Joël. Siempre hay rumores, pero aún no hay nada concreto. Hay un club al que le gustaría ir por encima de todo y ese es el Ajax», afirmó este aficionado acérrimo en el podcast.

El fin de semana se rumoreó que su mujer no quería mudarse a los Países Bajos, pero el defensa de 34 años lo desmintió en redes con un irónico «Y yo seguro que soy San Nicolás».

Tras seis años en el Brighton, donde jugó 191 partidos, marcó cinco goles y dio siete asistencias, Veltman busca nuevos retos.