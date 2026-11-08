Un jugador cedido por el Ajax comete una entrada brutal y es expulsado de inmediato en un duelo por el título

El defensa de Rosario Central Gaston Ávila fue expulsado el sábado por la noche en la Primera División argentina. El jugador cedido por el Ajax protagonizó una entrada brutal contra el portero de Estudiantes de Río Cuarto.

El sábado por la noche se vivió una escena muy peculiar en la liga argentina. Tras ganar a Estudiantes (2-0), Rosario era virtualmente campeón. Los jugadores y aficionados, eufóricos, lo celebraron por todo lo alto en el estadio, con una invasión masiva del campo.

Mientras tanto, otros seguían con nerviosismo los últimos minutos del partido de Boca Juniors. Y, en el minuto 96, prácticamente en la última jugada del encuentro, Boca marcó el 0-1 por medio de Enner Valencia.

Así, el campeón no fue Rosario, sino Boca. Parte del público recibió la noticia sobre el césped, mientras otros seguían celebrando a lo grande. Una imagen bastante surrealista.

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La entrada de Ávila, expulsado en el minuto 72 con el marcador 1-0, ha quedado un tanto eclipsada por el insólito desenlace.

El jugador cedido por el Ajax, que hasta ahora está causando una gran impresión en su país natal, saltó con las dos piernas por delante para disputar un centro desde la banda y se lanzó directamente contra el portero rival, al que impactó en el pecho con ambas piernas estiradas.