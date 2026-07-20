Donald Trump acaparó la atención el domingo en el MetLife Stadium tras la final del Mundial entre España y Argentina (1-0). Entregó la copa a España y las medallas de plata a Argentina.

Al entregar el trofeo se generó un momento incómodo: Trump no abandonó el podio de inmediato, y Rodri lo miró sorprendido mientras se mezclaba con los jugadores que celebraban.

Durante la entrega de medallas, Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saludaron a los jugadores, pero uno de ellos mostró poco interés.

Cristian Romero pasa junto a él sin mirarlo ni estrecharle la mano: recibe la medalla de Infantino y sigue su camino, ignorando al presidente.

El gesto ha desatado burlas en las redes.