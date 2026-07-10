El Dr. Abdullah Jalal, presidente del Duhok FC de Irak, confirmó que el jugador Peter Korkis fichará por el Al-Ahly egipcio la próxima temporada.

En declaraciones al diario emiratí Al-Khaleej, Jalal calificó la operación de «buena» y confirmó que el jugador vestirá la camiseta del «Club del Siglo Africano» la próxima temporada, tras meses de negociaciones.

El dirigente añadió que el Al Ahly seguía al jugador desde la temporada pasada y que ahora, tras meses de negociaciones, se cerró el fichaje.

La directiva del Duhok no puso obstáculos, pues priorizó los intereses deportivos y económicos del jugador, y destacó que la liga egipcia es una de las más fuertes del mundo árabe, lo que beneficiará su crecimiento.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron el interés del Al-Ahly desde hace meses y la posterior aprobación del Duhok al traspaso.

Korkis, una de las principales estrellas del fútbol iraquí, se espera que refuerce al Al-Ahly en las competiciones nacionales y continentales la próxima temporada.