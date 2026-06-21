Emerse Faé lamenta la derrota 2-1 de Costa de Marfil ante Alemania y critica el gesto de un rival.

En el minuto 80, el lateral derecho Wilfried Singo se lesionó y sacó el balón para ser atendido. Nathaniel Brown, en vez de devolverlo, inició un contraataque alemán.

Tras el partido, Faé habló con Brown: «Le dije que fuera modesto; jugó muy bien, pero no debía mostrarnos hostilidad, ya fuera con 1-1 o buscando ganar».

“Esperábamos más juego limpio de Alemania; nos hubiera gustado que devolvieran el balón cuando Singo se lesionó. Es una potencia del fútbol y tomamos ejemplo de ellos, así que su falta de fair play me decepcionó”, añadió.

Costa de Marfil se adelantó en la primera parte por medio de Franck Kessié y mantuvo la ventaja 0-1 durante mucho tiempo. Julian Nagelsmann acertó con sus cambios: el suplente Deniz Undav empató y marcó el gol de la victoria en el descuento.

“Ambos equipos merecían ganar y crearon ocasiones. Felicito a Alemania por su experiencia”, añade Faé.

«Hemos jugado un partido fantástico y estoy muy orgulloso de cómo se han defendido mis jugadores frente a uno de los favoritos del torneo. Debemos aprovechar esta derrota de cara a lo que queda de torneo», concluye el combativo seleccionador de Costa de Marfil.

Con tres puntos, obtenidos al vencer 0-1 a Ecuador, a Costa de Marfil le bastaría un empate ante Curaçao para avanzar a octavos, incluso si Ecuador vence a Alemania.