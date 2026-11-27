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El lateral izquierdo del Sporting CP Maxi Araujo estaría dispuesto a fichar por el Manchester United en enero, mientras Mauricio Pochettino busca un sustituto para Luke Shaw, lastrado por las lesiones. Tras seguir durante meses al internacional uruguayo, los responsables del United quedaron convencidos después de verle de cerca en el empate 2-2 del miércoles en Lisboa.

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El United, convencido tras verle en Lisboa

Según Sport Witness, el United aprovechó su visita del miércoles a Lisboa para evaluar de cerca a Araujo y quedó convencido por el jugador de 26 años. En su decimocuarta titularidad en 15 partidos esta temporada, el internacional uruguayo disputó los 90 minutos y asistió a Luis Suarez en el primer gol, marcado en el minuto 33. Ahora existe interés mutuo: el entorno del defensa está muy abierto a un traspaso a Old Trafford en invierno.

El Manchester United retoma el interés del verano

El interés del United por Araujo se remonta a abril, cuando figuraba entre varios clubes de la Premier League que seguían su evolución. Aunque terminó el verano sin reforzar esa posición, el mes pasado se informó de que tanto el United como el Arsenal planeaban volver a intentar su fichaje. Por entonces, una fuente indicó al citado medio que no había «nada nuevo» desde las primeras consultas realizadas a principios de año.

En agosto, Araujo había acallado los rumores sobre un traspaso al ampliar su contrato con el Sporting hasta 2030, con uno de los salarios más altos de la plantilla y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Sin embargo, su actuación ante el United ha reavivado el interés del club inglés. Pochettino también conoce sus cualidades por haberse enfrentado a él cuando dirigía a Estados Unidos.

Las lesiones obligan a replantear la defensa

La necesidad urgente de refuerzos del Manchester United se debe a los persistentes problemas físicos en el costado izquierdo de la defensa. Shaw y Harry Amass son los dos únicos laterales izquierdos naturales del club, y los contratos de ambos vencen en 2027. Shaw ha sufrido numerosas lesiones durante su etapa en Manchester y se ha perdido los últimos ocho partidos por un problema muscular.

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En su ausencia, el anterior entrenador, Michael Carrick, recurrió principalmente a Diogo Dalot fuera de su posición habitual, mientras que Pochettino optó por alinear allí de inicio a Lisandro Martinez. Según la información, se espera que el United acuda al mercado de invierno en busca de un lateral izquierdo natural , lo que convierte al sudamericano en un candidato ideal para el equipo de Pochettino.

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El precio complica la operación en enero

Pese a la cláusula de rescisión de 80 millones de euros de Araujo, una oferta de entre 50 y 60 millones de euros bastaría, según las informaciones, para sacarlo del Sporting en enero. Sin embargo, la misma fuente cree poco probable que el United invierta tanto en un lateral a mitad de temporada. Queda por ver si Pochettino puede convencer a la directiva de Old Trafford para que autorice el desembolso.