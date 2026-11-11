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Ian Maatsen ha renovado su contrato con el Aston Villa, según anunció el club de la Premier League este miércoles. Según Fabrizio Romano, el defensa queda ahora vinculado al club hasta mediados de 2032. Su anterior contrato vencía en el verano de 2030.

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El Aston Villa llevaba desde agosto en conversaciones con Maatsen y sus representantes. Tras varios meses de negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo para que el neerlandés firme un contrato de varios años.

Maatsen llegó procedente del Chelsea en 2024 por 45 millones de euros. El lateral izquierdo disputó recientemente su partido número 100 con el campeón de la Europa League.

«Desde su llegada a Villa Park, Maatsen se ha convertido en una pieza importante de la plantilla. Ha impresionado a los aficionados con su velocidad, energía y cualidades ofensivas por la banda izquierda».

«A sus 24 años, Maatsen sigue desarrollándose como uno de los mayores talentos del fútbol y desempeña un papel clave en los éxitos del Villa, tanto en las competiciones nacionales como en Europa», se lee en la web del club.

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Maatsen estuvo varios años bajo contrato con el Chelsea, donde no logró consolidarse. Durante ese periodo fue cedido, entre otros, al Coventry City y al Burnley.

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El lateral izquierdo llegó al Villa tras pasar por el Dortmund y, en Birmingham, comenzó a entrar en los planes de la selección de Países Bajos. Hasta ahora ha disputado un partido con la selección neerlandesa.

Es posible que Xavi dé minutos a Maatsen el viernes contra Grecia en la Nations League. Virgil van Dijk será baja por lesión, por lo que es probable que Micky van de Ven pase al centro de la defensa y Maatsen sea titular como lateral izquierdo.

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Maatsen participó el domingo en un partido espectacular. El Villa se puso por delante 0-2 y 2-4 ante el Manchester United, pero finalmente tuvo que conformarse con un empate 4-4.