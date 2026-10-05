Nico Dijkshoorn ha arremetido en su columna para Voetbal International contra Virgil van Dijk y Samuël Sanches, jefe de prensa de la selección neerlandesa. Por otro lado, Noa Lang sí recibe elogios.

Todo tiene que ver con la actitud de los internacionales de Países Bajos hacia la prensa neerlandesa. Hace dos semanas, Van Dijk creó un ambiente tenso durante una rueda de prensa, en la que lanzó varios reproches al periodismo presente. Y eso, mientras el seleccionador Xavi Hernández recalcaba continuamente que quería crear una sola familia en la selección neerlandesa.

«Xavi nunca lo dirá él mismo, pero Virgil van Dijk es, en términos de relaciones públicas, su mayor problema», afirmó Dijkshoorn. «Como mínimo, es poco hábil que el capitán de la selección neerlandesa transmita una profunda desconfianza hacia todo lo que huela un poco a periodista en cada entrevistita obligatoria por contrato».

«Virgil trata a periodistas curtidos como a chicos que le preguntan si quiere comprar sellos benéficos. No sé dónde se torció todo ni cuándo fue exactamente, pero cada entrevista con Virgil van Dijk se siente como una conversación con un político. En realidad, cuando miras la cara de Virgil van Dijk mientras responde preguntas de forma obligatoria, cada vez puedes esperar la siguiente frase: “Esas son tus palabras”».

«Samuël Sanches, hasta ahora, solo ha demostrado que deja que todo se le vaya de las manos de forma estrepitosa», dijo también Dijkshoorn con extrema dureza sobre el jefe de prensa. «Cualquier jefe de prensa ve que la actitud de Virgil van Dijk es letal para una buena relación con la prensa neerlandesa. La pelea entre Valentijn Driessen y Virgil demuestra precisamente que no ha cambiado absolutamente nada. Al parecer, Sanches no tiene ninguna influencia sobre el orgullo hinchado del capitán de la selección neerlandesa».

En cambio, Lang es enormemente elogiado por Dijkshoorn por la manera en la que concede sus entrevistas. «Cómo comparecimos en la primera parte, eso tiene que acabarse de una vez. Nos pasa demasiado a menudo. No tengo ni idea de por qué. Si quieres ser un país top, tienes que transmitirlo y ganar simplemente este tipo de partidos. Ellos quisieron más que nosotros en la primera parte y eso sí es algo grave», señaló Lang la semana pasada tras el Grecia - Países Bajos (2-2).

«Me levanté de mi sofá especial para ver fútbol dando saltos de alegría», señaló Dijkshoorn. «¿Cuánto tiempo hacía que alguien de la selección neerlandesa no hablaba sin tener un kilo de harina en la boca? Todos asistimos a un momento clave cuando Noa Lang dijo con total claridad que había visto lo mismo que habíamos visto todos nosotros. Fue malo. Fue arrogante. Fue altivo».

Sin embargo, Dijkshoorn espera que hubiera alguien que no estuviera tan contento con la entrevista de Lang: Samuël Sanches. «Tengo curiosidad por las conversaciones que el autoproclamado prodigio de las relaciones públicas Samuël Sanches ha mantenido en los últimos días con Virgil y Noa», concluye.