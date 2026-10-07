En internet circulan unas llamativas imágenes de Emmanuel Emegha. El delantero de 23 años es visto en París, pero asegura no ser futbolista, sino artista.

Emegha es grabado por la noche en la calle en la capital francesa y le preguntan cómo estuvo «el show». No queda del todo claro a qué actuación o concierto se refiere. «El show estuvo bien», responde.

Los chicos que se dirigen a él le desean después que disfrute mucho en París. «Gracias. Tengo dos días libres, así que lo estoy disfrutando», responde el neerlandés.

Por último, cuando le preguntan a qué se dedica y alguien responde «futbolista», Emegha dice, probablemente en tono de broma: «No, no soy futbolista. Soy artista».

La extraña conversación ha provocado bastantes reacciones en X. Sobre todo entre aficionados de su club, el Chelsea, con el que esta temporada todavía no ha jugado por una lesión en los isquiotibiales.

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«Este payaso ni siquiera ha entrado en la convocatoria, pero sí va de fiesta», reacciona alguien. «Qué derroche de dinero, tío», opina otro. Y otro más escribe: «Este chico tiene que dejar el fútbol. Otro Madueke, en otra posición».

Emegha ha disputado hasta ahora dos partidos internacionales con la selección neerlandesa. En noviembre del año pasado entró como suplente tanto contra Polonia (1-1) como ante Lituania (victoria por 4-0).