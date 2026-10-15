Un internacional con 62 partidos con Países Bajos, blanco de las críticas tras una noche desastrosa en la Champions League

Nathan Aké es blanco de las críticas de la prensa británica y turca. El defensa neerlandés tuvo parte de responsabilidad en la derrota por 6-0 de su equipo, el Fenerbahçe, ante el Aston Villa.

El Fenerbahçe empató 1-1 ante la AS Roma en la primera ronda de la Champions League y viajó a Birmingham en busca de su primera victoria de la temporada en el multimillonario torneo.

Al descanso, ese objetivo ya parecía casi inalcanzable. En la primera mitad, Nicolas Jackson marcó dos veces sin piedad después de que Johan Manzambi firmara el 1-0 en el minuto 12.

Aké estuvo especialmente desacertado en los goles del 2-0 y el 3-0. El diario británico Daily Mail fue duro con el exjugador, entre otros, del Manchester City y el Chelsea. El exguardameta del City Ederson también recibió críticas.

«Ederson y Ake nunca habrían ganado tantos títulos si hubieran jugado así en el City. El portero brasileño se mostró extremadamente torpe ante el disparo de Jackson. Aké estuvo aún peor. Apenas hizo esfuerzo alguno por detener el disparo de Jackson y, al igual que el resto del equipo, pareció jugar sin muchas ganas durante la mayor parte del partido».

En Turquía tampoco impresionó el defensa, que ha sido internacional en 62 ocasiones con Países Bajos. «Se abrieron enormes huecos entre Skriniar y Aké, y entre Aké y Archie Brown. Si a eso se suma la distancia entre la defensa y el centro del campo, el equipo quedó estirado y sus líneas se descompusieron», señaló un columnista de Yeni Safak. La mayoría de los periódicos turcos le dieron un 5 por su actuación.