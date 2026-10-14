Un internacional belga con 50 partidos tiene una clara preferencia entre Jérémy Doku y Mika Godts

Mika Godts se enfrenta este miércoles por la noche con el Paris Saint-Germain al Manchester City, donde su competidor Jérémy Doku está causando sensación. Los expertos en fútbol belga debaten en Sporza quién es el extremo izquierdo ideal para la selección de Bélgica.

«Jeremy estuvo fantástico», elogia el analista Filip Joos la actuación de Doku el domingo ante el Liverpool (victoria por 0-3). «Y me alegro por él, porque en Bélgica ya se había instalado cierta percepción entre los aficionados de que Godts es tres veces mejor que Doku. Esperad un poco, chicos».

El exinternacional Gert Verheyen, que disputó 50 partidos con Bélgica, también tiene una clara preferencia por Doku. «El puesto de extremo izquierdo en la selección es para Doku, ¿no? Y si otro quiere jugar, tendrá que hacerlo por la derecha. A estas alturas, eso ya está claro».

Verheyen subraya, no obstante, que disfrutó recientemente con las actuaciones de Godts en la Liga de Naciones. «Podemos decir que conocer a Godts fue una grata sorpresa. Lo ha hecho bien», afirma el exmáximo goleador del Club Brujas.

Lo que más le gusta a Verheyen de Godts es que el exjugador del Ajax sigue intentándolo una y otra vez por la banda. «Muchas cosas no le salieron contra Turquía, pero siguió intentándolo. Eso me pareció magnífico».

Aunque añade de inmediato: «Pero precisamente por esa característica lo criticaron el pasado fin de semana en Francia. Perdió muchos balones y en París no están acostumbrados a eso. Les cuesta tolerarlo».

Verheyen sabe que Doku tiene mucha competencia en la banda izquierda. Leandro Trossard y Dodi Lukébakio también pueden jugar ahí. «Pero la banda izquierda es para Doku», sostiene el analista que sigue a los Diablos Rojos.