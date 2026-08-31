Según un informe de Sky, el Hull City trabaja actualmente de forma intensa en el fichaje de Vagnoman. Según esta información, el recién ascendido a la Premier League habría aumentado su oferta de 5,5 a 6,5 millones de euros de traspaso. Además, el VfB conservaría el 50 por ciento de los derechos de traspaso del jugador de 25 años y, en consecuencia, podría beneficiarse económicamente de posibles futuros traspasos.

Sin embargo, hasta la fecha el VfB aún no ha dado el visto bueno al traspaso a Inglaterra. Tampoco se ha alcanzado todavía un acuerdo entre Vagnoman y el Hull, y las conversaciones continúan según Sky. En caso de cerrarse la operación, al internacional alemán en dos ocasiones le esperaría un contrato de cuatro años hasta 2030 en la Premier League. Aún queda tiempo hasta la noche del martes, cuando se cierra el mercado de fichajes de verano.

Aunque Vagnoman figuraba originalmente como candidato a salir este verano en el VfB, la Bild informó la semana pasada de que el conjunto suabo quiere retener de forma obligatoria al lateral tras la baja por lesión de Nikolas Nartey. El contrato de Vagnoman se extiende hasta 2028.

¿Cómo fue el inicio de temporada de Josha Vagnoman en el VfB Stuttgart?

El hamburgués de nacimiento había sido titular en ambos partidos oficiales de la todavía joven temporada, y en el 1:5 del estreno en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich el pasado viernes firmó en apenas unos minutos un curioso doblete: primero, Vagnoman marcó en el minuto 52 el gol del momentáneo 1:1; poco después, marcó en propia puerta y puso el 1:3 desde la perspectiva del Stuttgart (57').

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Vagnoman había llegado al VfB en 2022 procedente del HSV y hasta la fecha ha disputado un total de 126 partidos oficiales con el Stuttgart (diez goles y 14 asistencias). En el sistema 3-4-2-1 del Hull, el capitán Lewie Coyle sería el principal competidor de Vagnoman en el carril derecho. El recién ascendido arrancó la nueva temporada de la Premier League con una sorprendente victoria en casa por 2:0 ante el Manchester United y la pasada jornada encadenó otro triunfo por 0:1 en el campo del también ascendido Coventry City. Así pues, los seis primeros puntos en la pelea por la permanencia ya están en el bolsillo.

Con la selección alemana, Vagnoman ha jugado hasta ahora en dos ocasiones. Debutó como internacional en marzo de 2023 en una derrota por 2:3 en un amistoso ante Bélgica, tras lo cual no volvió a ser convocado durante tres años. En marzo de este año, el entonces seleccionador Julian Nagelsmann llamó por sorpresa al jugador del Stuttgart para los amistosos contra Suiza y Ghana, y en la victoria por 2:1 ante los africanos Vagnoman entró al campo tras alrededor de una hora. No logró posteriormente entrar en la convocatoria para el Mundial, y Vagnoman espera tener una nueva oportunidad con el sucesor de Nagelsmann, Jürgen Klopp.