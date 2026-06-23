Un informe médico revela el futuro de Hamdi Fathi y Hossam Abdel-Majeed con los Faraones

A pesar de la alegría por la histórica victoria sobre Nueva Zelanda y el liderato del Grupo 7 en el Mundial 2026, la selección de Egipto sufrió un duro golpe con las lesiones de Hamdi Fathi y Hossam Abdel-Majeed, en una noche de gloria y dolor.

El cuerpo técnico informó que ambos se lesionaron durante el triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda.

Ibrahim Hassan, director de la selección, informó que las pruebas de imagen realizadas a Hamdi Fathi bajo la supervisión del doctor Mohamed Abu Al-Ela confirmaron una lesión en el músculo isquiotibial durante el encuentro ante Nueva Zelanda.

Hassan añadió que su regreso dependerá de la respuesta al tratamiento.

Las radiografías descartaron fracturas en el rostro de Abdel-Majeed, quien regresará a los entrenamientos según el protocolo médico.

La victoria por 3-1 en la segunda jornada del Grupo 7 les sitúa primeros con 4 puntos.

Con este triunfo, los “Faraones” suman 4 puntos y lideran el grupo por primera vez en la historia de sus participaciones mundialistas.

El cuerpo médico de la selección vigila a ambos jugadores las 24 horas para tenerlos listos para la siguiente ronda, mientras Egipto busca seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.