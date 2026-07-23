Según *Bild*, la estrella del Bayern deberá buscar casa. El propietario de su villa en Grünwald, Jerome Boateng, habría rescindido el contrato de alquiler con el jugador de 24 años.









Según el artículo, esto no indica un fichaje inminente del francés por el Real Madrid; Boateng solo quiere vender la propiedad, algo que intenta desde 2024. Olise, quien se quedó en la villa tras fichar por el Crystal Palace por falta de compradores, deberá mudarse antes de finales de agosto.

Michael Olise, en la órbita del Real Madrid

Desde el inicio del Mundial en EE. UU., Canadá y México, los rumores sobre su traspaso han crecido. Se dice que el Real Madrid está muy interesado en ficharlo, pero el Bayern siempre ha asegurado que no está en venta.

Durante el Mundial, su compañero Kylian Mbappé le habría convencido para que se mudara a la capital española. El propio Olise habría comentado a compañeros de la selección francesa su deseo de marcharse. Sin embargo, todo apunta a que, al menos este verano, el fichaje es imposible.

Según The Athletic y Mundo Deportivo, el Real Madrid considera “prácticamente imposible” pagar los más de 200 millones que costaría el fichaje, y Sky añade que el jugador no piensa marcharse del Bayern.

El Bayern, que quiere retenerlo, planea renovarle antes de tiempo y subirle el sueldo de 14 a 25 millones de euros al año.

Su valor deportivo para el Bayern es incuestionable: en dos temporadas sumó 96 participaciones en goles en 107 partidos y, en el Mundial, batió el récord de asistencias con siete. Nunca antes un jugador había dado más asistencias en un Mundial; hasta entonces, el legendario brasileño Pelé ocupaba el primer puesto, con seis asistencias en la fase final de 1970.

Michael Olise: estadísticas con el Bayern de Múnich y Francia

Equipo Partidos Goles Asistencias Puntos FC Bayern 107 42 54 96 Francia 25 7 10 17



