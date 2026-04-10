Un incidente fortuito con Bafétimbi pone en aprietos al árbitro del partido del Marsella

En el partido de la Liga francesa entre el Olympique de Marsella y el Metz, el defensa francés Benjamin Pavard chocó accidentalmente con el árbitro.
Durante un choque fortuito, Pavard colisionó con el árbitro y ambos cayeron al suelo, lo que provocó las risas del público.
El vídeo se viralizó y muchos lo calificaron como el momento más divertido de la jornada, pues no hubo tensión ni protestas: solo una anécdota graciosa y espontánea.
El partido terminó 3-1 a favor del Marsella.
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Pierre-Emerick Aubameyang (13'), Igor Baiçao (48') y Hamed Junior Traoré (90+3') marcaron para el Marsella, mientras que Giorgi Tsitaishvili (49') anotó para el Metz.
Con este resultado, el Marsella suma 52 puntos y es tercero, mientras que el Metz se queda último con 15.