Un informe periodístico de este jueves indica que varios jugadores argentinos podrían perderse la final del Mundial contra España el domingo.

Según el diario «AS», varios jugadores podrían ser sancionados por exhibir una pancarta política sobre las Islas Malvinas, lo que infringe el reglamento disciplinario.

Precedentes similares indican que algunos podrían ser suspendidos para la final.

Un antecedente similar ocurrió en Londres 2012, cuando el surcoreano Park Jung-woo fue suspendido dos partidos por exhibir un mensaje político.

Tras ganar el bronce ante Japón, mostró una pancarta sobre las islas Liancourt (Dokdo, Tokto o Takeshima).

Al ser el último partido de Corea en el torneo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA lo excluyó de la ceremonia de medallas y, a diferencia de sus 17 compañeros, no recibió el bronce.

Meses después se le impusieron dos partidos de suspensión para cualquier competición internacional.

La FIFA prohíbe los mensajes políticos en los estadios, según sus normas disciplinarias y los reglamentos del IFAB.

En 2014, la AFA fue multada por una pancarta que decía «Las Malvinas son argentinas».

Es probable que la FIFA abra una investigación y multe a la Asociación Argentina de Fútbol; también podrían sancionarse a los jugadores, aunque esto es menos factible por la falta de tiempo y el número de implicados.