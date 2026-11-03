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El Bayern de Múnich ha recibido una importante noticia antes de su decisivo encuentro de Champions League contra el Atlético de Madrid: su capitán, Manuel Neuer, está en condiciones de jugar. Se espera que el veterano portero recupere su puesto en el once titular tras superar un problema persistente en el pie que le impidió disputar partidos de competición nacional.

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El capitán regresa para una prueba europea

Vincent Kompany recuperará a su líder más influyente para el viaje al Metropolitano, lo que supondrá una importante ventaja psicológica para el gigante alemán. Tras un breve periodo de baja, el portero de 38 años ha recibido el visto bueno para disputar este exigente compromiso europeo. Según informa Florian Plettenberg, Neuer será titular esta noche ante el Atlético, salvo que surja alguna circunstancia extraordinaria en las últimas horas de preparación.

El regreso del campeón del mundo llega en un momento crucial para el Bayern, que busca afianzar su posición en la nueva fase de liga de la competición. La presencia de Neuer en la convocatoria quedó confirmada después de que completara el entrenamiento con todo el equipo en Säbener Straße, antes de que el grupo tomara el vuelo a Madrid.

Su disponibilidad aporta estabilidad a una defensa que ha estado bajo escrutinio durante su reciente ausencia. Recuperar al capitán en la portería no solo supone contar con su capacidad para detener disparos, sino también con su reconocida distribución del balón y su liderazgo desde atrás, fundamentales ante el disciplinado y agresivo equipo de Diego Simeone.

Superados los recientes problemas físicos

La ausencia de Neuer se hizo notar durante los tres partidos consecutivos que se perdió, entre ellos encuentros de liga y copa. El capitán no pudo participar en las victorias ante el Freiburg y el Magdeburg, ni en el empate 2-2 contra el Borussia Dortmund, debido a una irritación de un tendón del pie. Aunque el club actuó con cautela para evitar daños a largo plazo, el cuerpo médico está ahora satisfecho con su estado.

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El entrenador interino Aaron Danks confirmó las buenas sensaciones sobre su estado físico al señalar que tanto Neuer como Michael Olise estaban «disponibles» y que «solo tenemos que ver si están listos para ser titulares o si salen desde el banquillo».

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Hamann cuestiona el futuro de Neuer a largo plazo

Pese a las buenas noticias sobre el portero, el debate sobre el futuro de la portería del Bayern sigue latente. Dietmar Hamann, exjugador del Bayern, ha expresado su preocupación por la frecuencia de los pequeños contratiempos físicos de Neuer y ha sugerido que podría acercarse un relevo en la portería.

Al hablar de la situación actual, Hamann dijo sobre Neuer: «Es el número uno. Pero ahora se pierde un partido aquí, otro allá, y cada vez me parece más un difícil ejercicio de equilibrio». El comentarista llegó a proponer un periodo de prueba para alternativas más jóvenes y sostuvo que el club no debería hacer concesiones basándose únicamente en los logros pasados al planificar el futuro.