'Un hombre va a hacer todo lo posible para salvar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino'

La posición de Gianni Infantino como presidente de la FIFA está seriamente amenazada, pero puede contar en todo momento con el apoyo de una persona. Según The Telegraph, Donald Trump puede desempeñar un papel importante para mantener al suizo al frente del organismo rector del fútbol mundial.

Infantino fue recientemente objeto de críticas por su controvertido plan de vender parcialmente los derechos comerciales del Mundial a inversores. Ese proyecto multimillonario, de unos 15.000 millones de dólares, acabó frustrándose tras una fuerte oposición desde el mundo del fútbol, lo que llevó al jefe de la FIFA a verse obligado a retirar la propuesta.

Sin embargo, entre bastidores Trump seguiría confiando en Infantino. Ambos han construido en los últimos años una relación sorprendentemente estrecha, entre otras cosas durante la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos. Dentro del Gobierno estadounidense se asegura que Infantino “ha cumplido” y que por eso puede contar con lealtad.

Esa relación se fue haciendo cada vez más visible con el paso de los años. Así, durante el sorteo del Mundial, Infantino entregó el nuevo “peace prize” al presidente estadounidense. También se dice que Trump llegó a considerar en el pasado a Infantino para un alto cargo dentro de las Naciones Unidas.

“Estoy seguro de que el presidente hará todo lo que esté en su mano para ayudarle”, señala una fuente a The Telegraph. “No creo que el presidente vaya a revisar su opinión sobre él, porque es una persona leal. Gianni realmente consiguió el Mundial para Estados Unidos. Lo valoramos.”

Aunque el propio Trump no tiene voto dentro de la FIFA ni influencia directa sobre una posible elección, su apoyo a Infantino sí puede tener peso. El presidente estadounidense dispone de una gran red internacional y tiene influencia sobre varios países que sí tienen voto dentro del organismo rector del fútbol mundial. Además, influye el hecho de que Estados Unidos desempeña un papel importante dentro del fútbol mundial, en parte por la organización del Mundial 2026.

Mientras tanto, la oposición contra Infantino crece especialmente en Europa. La UEFA está aumentando la presión y estudia opciones para hacer caer a Infantino. En ese sentido, se mira expresamente hacia el apoyo de África y Asia, donde se concentra gran parte de los votos dentro de la FIFA.