«Un hito histórico» en el Mundial: Trump, en el centro de una nueva polémica

La cadena británica «Talk Sport» asegura que el presidente estadounidense Donald Trump podría participar en la ceremonia de coronación del campeón de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La final está programada para el 19 de julio en el estadio «MetLife» de Nueva Jersey.

Según el informe, Trump compartiría podio con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Podría quedarse con el equipo campeón y alzar la copa junto a los jugadores, como ya hizo en la final del Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea, lo que generó opiniones divididas.

Fuentes de la Casa Blanca aseguran que Trump baraja repetir la experiencia, lo que sería un precedente histórico, pues nunca antes un jefe de Estado anfitrión ha alzado la copa con el equipo campeón.

Aunque los protocolos de la FIFA no contemplan la presencia de jefes de Estado en las entregas de premios, el organismo no opondría resistencia si se acordara oficialmente, lo que convertiría la posible aparición de Trump en un hecho controvertido en ámbitos deportivos y políticos.