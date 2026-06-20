Un hito histórico en el Mundial: la estrella de Paraguay, primera víctima de la «ley de Vinícius»

El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca al hablar con un rival durante el partido contra Turquía en San Francisco, en la fase de grupos del Mundial.

El futbolista, de 32 años, se tapó la boca con la mano mientras hablaba con el turco Mert Muldur, quien avisó al asistente.

El árbitro salvadoreño Iván Barton, tras revisar el VAR, anunció la expulsión del exjugador del Newcastle United.

Ocurrió justo antes del descanso, cuando Paraguay ganaba 1-0.

Paraguay mantuvo la ventaja y ganó 1-0 pese a jugar más de la mitad del partido con diez.

Paraguay podría asegurar su pase a dieciseisavos si vence a Australia el viernes.

Es la primera vez que esta norma se aplica en un Mundial.

La norma se aprobó en abril, en una reunión del IFAB en Vancouver.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaudió la medida y recordó que los árbitros deben asumir que un jugador dijo «algo que no debía».

Su aplicación queda a criterio del árbitro, que debe valorar el contexto antes de mostrar la roja.

La polémica estalló en febrero, cuando Gianluca Prestiani, extremo del Benfica, se tapó la boca con la camiseta mientras hablaba con Vinícius Júnior en un partido de la Liga de Campeones.

El argentino, acusado de insultos racistas que negó, fue suspendido provisionalmente un partido y, tras la investigación de la UEFA, sancionado con seis, con tres de ellos en suspenso.